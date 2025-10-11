Tragedia en la Laguna de Monte: Un Turista Falleció tras el Vuelco de un Bote

El hombre, de 59 años, no llevaba puesto el chaleco salvavidas al momento del incidente. Otros dos ocupantes de la embarcación fueron rescatados sanos y salvos.
Una persona falleció trágicamente en la tarde de este viernes en la Laguna de Monte luego de que la embarcación en la que navegaba junto a otras dos personas se diera vuelta. La víctima, de 59 años, era un turista que había ingresado a la laguna en un bote de su propiedad o de un allegado.
El siniestro se produjo en las primeras horas de la tarde. A las 14:55 horas, los Bomberos de Monte fueron alertados en el camping sobre un rescate acuático y se dirigieron al lugar con un móvil terrestre y uno fluvial.
El vuelco de campana del bote provocó una alarma general y un rastrillaje, ya que en la embarcación viajaban tres personas. Afortunadamente, los otros dos ocupantes fueron localizados y se encontraban en buen estado de salud.
Tras el rescate, se intentaron maniobras de reanimación a la víctima, pero el chequeo de signos vitales arrojó resultados negativos.
Las primeras informaciones indican que el hombre fallecido no llevaba colocado el chaleco salvavidas reglamentario al momento del incidente, a diferencia de los otros dos ocupantes del bote.