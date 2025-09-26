Tragedia en Junín: Tres ancianos mueren en un geriátrico clandestino e imputan a la dueña por “Homicidio Culposo”

El incendio en el hogar “Nuevo Amanecer” dejó un saldo de tres residentes fallecidos y seis heridos críticos. La propietaria y una empleada fueron aprehendidas tras confirmarse que el establecimiento operaba sin habilitación legal y con previas advertencias.

La ciudad se encuentra conmocionada tras el incendio que devastó el geriátrico “Nuevo Amanecer” (Nahuel Payún al 300) en horas de la mañana, elevando la cifra de víctimas fatales a tres residentes y dejando a seis de los veintidós ancianos hospitalizados en estado crítico.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Héctor Crespo (91), Luis Oscar Barri (87) y Edgar Oviedo, quienes fallecieron en distintos sanatorios de Junín y la región a causa de las heridas. El siniestro provocó un despliegue masivo de emergencias, obligando al traslado de 25 heridos a distintos centros de salud.

Foco Judicial en la “Negligencia Grave”

La tragedia dio un giro judicial con la aprehensión de la propietaria (inquilina) del geriátrico y una empleada. La investigación de la UFI N° 8, a cargo del fiscal Martín Laius, no se centra solo en el origen del fuego (presumiblemente un termotanque), sino en el contexto de ilegalidad del establecimiento.

El fiscal Laius confirmó que el caso fue caratulado como “Homicidio Culposo”. La clave de la imputación radica en la “negligencia grave” de operar un establecimiento sin habilitación legal, ignorando “apercibimientos municipales y provinciales” previos.

“La falta de habilitación del geriátrico es un elemento central que agrava la negligencia. En este contexto, el fallecimiento de los abuelos concurre con las lesiones culposas graves de los otros residentes”, explicó el fiscal Laius.

La Justicia considera que la propietaria tenía un deber de cuidado incumplido, lo que convierte la tragedia derivada de un posible accidente en un hecho de grave imprudencia penal.

Investigación sobre Funcionarios Públicos

El fiscal Laius adelantó que la investigación también contempla determinar si hubo posible incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con las previas advertencias sobre la falta de habilitación del hogar.

Para avanzar en la imputación de funcionarios, la Justicia deberá confirmar tres puntos fundamentales: si el órgano de fiscalización provincial ya poseía antecedentes del lugar; si se cumplían los requisitos para haber ordenado la clausura; y si, teniendo la obligación legal, se omitió ejecutar dicha medida.

