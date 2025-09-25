Tragedia educativa: Solo 10 de cada 100 alumnos terminan la secundaria a tiempo y con conocimientos satisfactorios

Un informe de “Argentinos por la Educación” reveló un grave retroceso a nivel nacional: la cifra de jóvenes que finalizan sus estudios en tiempo y forma y con saberes en Lengua y Matemática cayó del 13% en 2022 al 10% en 2024.

Un nuevo estudio del colectivo “Argentinos por la Educación” ha expuesto la profundidad de la crisis educativa en Argentina, calificando los resultados como una “tragedia”. El informe, basado en el Índice de Resultados Escolares (IRE), analizó la trayectoria de la cohorte de estudiantes que comenzó primer grado en 2013 y debía finalizar la secundaria en 2024.

La conclusión central es alarmante: solo 10 de cada 100 estudiantes lograron llegar al último año de la escuela secundaria en el tiempo esperado (sin repetir ni abandonar) y con niveles satisfactorios en Lengua y Matemática según las pruebas Aprender.

Esta cifra marca un deterioro respecto a estudios previos. En 2022, el IRE había registrado que 13 de cada 100 alumnos alcanzaban estos estándares, y en 2020, la cifra era de 16 de cada 100.

Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió: “Los números muestran la dimensión de nuestra tragedia educativa. No solo estamos en niveles pobrísimos, sino que incluso hemos empeorado. Si no revertimos esta tendencia, la Argentina hipotecará su futuro”.

Retención y Desigualdad Regional

Aunque la retención mostró una leve mejora (el 63% de los alumnos llegó al último año de la secundaria en el tiempo esperado, un aumento de 2 puntos respecto a 2022), el verdadero problema radica en la adquisición de conocimientos fundamentales.

Ivana Templado, economista Senior de FIEL, remarcó las consecuencias de este déficit: “Apenas el 10% de los jóvenes llegaron al último año de la secundaria en el tiempo previsto y con los saberes. Son los ingresos futuros de estos jóvenes lo que está en juego”.

El informe también evidenció una enorme brecha entre jurisdicciones:

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lidera el ranking con un 23% de estudiantes que cumplen con los requisitos de tiempo y forma.

Le siguen Tierra del Fuego y Córdoba , ambas con un 13%.

, ambas con un 13%. Las provincias con las cifras más bajas son Chaco (3%) y Santiago del Estero, Misiones y Catamarca (todas con 4%).