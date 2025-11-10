La Escuela Primaria N° 51 “Pedro Goyena” fusionó el Día de la Tradición con la Jornada de Bibliotecas Escolares Abiertas, en un emotivo evento que contó con la presencia de artistas locales de renombre y el cierre a cargo de su padrino, Pablo Pinochi.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 51 “Pedro Goyena” celebró con éxito su tercer “Fogón Literario y Musical” consecutivo. Esta propuesta, impulsada por profesores de áreas artísticas, logró fusionar la 3ª Jornada de Bibliotecas Escolares Abiertas con la conmemoración del Día de la Tradición, en un evento que reunió a estudiantes, docentes, autoridades escolares y artistas locales.

La iniciativa fue coordinada por los docentes Luis Rodríguez, Verónica Castellano, Verónica Hoffer, Mónica Larchermeier, Silvana Corominola y José Paz.

Artistas y Comunidad

El Fogón se destacó por la participación de talentos de la ciudad y la región, quienes aportaron el marco musical y tradicional a la celebración:

El reconocido músico Martín Barraza .

. Los hermanos Melo .

. El Grupo de bombos “El reencuentro”.

Además de los artistas invitados, estudiantes y docentes de la EP N° 51 realizaron diversas intervenciones y números alusivos al cierre de la jornada de “Leer en comunidad” y a la fiesta Patria.

El broche de oro de la fiesta estuvo a cargo de Pablo Pinochi, docente, músico y padrino del Fogón, quien se encargó del cierre musical.

La Escuela agradeció la colaboración de toda la comunidad que acompaña el evento cada año y a las autoridades del establecimiento por el apoyo a la propuesta.