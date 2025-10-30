Tradición Criolla: Olavarría Anuncia la Fiesta “Un Aplauso al Asador” para el 9 de Noviembre

El evento, que combina gastronomía y folclore, se celebrará en el Parque Helios Eseverri. Participarán 40 instituciones locales con venta de comidas típicas. Habrá un escenario folklórico con artistas locales y el cierre del trío “Dos más Uno”.
El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de “Un aplauso al Asador”, la tradicional fiesta que celebra la costumbre criolla, la gastronomía típica y la música folklórica.
- Evento: “Un aplauso al Asador”.
- Fecha: Domingo 9 de noviembre.
- Lugar: Parque Helios Eseverri.
- Acto Protocolar: 11:00 horas.
Gastronomía y Solidaridad Institucional
El eje principal del evento es el trabajo en conjunto con las instituciones locales. Este año, serán 40 las instituciones que participarán activamente en la preparación y venta de comidas típicas criollas, utilizando la jornada como fuente de recaudación.
Escenario Folklórico
A partir de las 13:00 horas, la fiesta contará con un escenario dedicado íntegramente al folclore, con la participación de músicos y bailarines locales y nacionales.
La grilla de presentaciones incluye:
- Apertura a cargo del Ballet Folklórico Municipal.
- Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”.
- Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini.
- Grupo de folklore a cargo de Martín Graff.
- Grupo de danza La Huellera.
- Campero Campero.
- Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo.
- Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco.
- Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas.
- Herederos.
- Cierre a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”.