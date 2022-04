“Tomamos este resultado como un premio al esfuerzo del equipo”

Expresó Juan Ignacio Fernández, a modo de conclusión de lo que fue el cuarto puesto que obtuvo Estudiantes de Olavarría en la Fase Regular – Conferencia Sur de Liga Argentina de Básquet 2021/22. En la nota, la palabra completa del versátil perimetral del conjunto albinegro.

“Juani”, ¿Comó evalúas la etapa regular que tuvo el Bataráz?

“De menor a mayor. No tuvimos mucho tiempo de pretemporada y eso se notó; ya que no tuvimos una muy buena primera fase, pero después con el pasar de los partidos el equipo fue encontrando su camino y su ritmo de juego; y pudimos hacer una segunda fase buena que nos permitió entrar entre los primeros cuatro”.

Teniendo en cuenta que el objetivo no era estar entre los cuatro primero, ¿Cómo tomaron este resultado que han logrado?

“Tomamos este resultado como un premio al equipo. Tanto los chicos como el cuerpo técnico, trabajamos mucho y muy duro durante el año y creo que nos merecíamos terminar donde terminamos”.

Cuáles son los puntos altos del equipo y cuáles los que hay que corregir ó mejorar?

“Sin dudas son la capacidad anotadora que tiene Martín Cabrera y lo que nos puede dar Jeffrey abajo del aro. También somos un equipo que trata de defender y correr la cancha, ya que somos todos rápidos para eso. Por otro lado, lo que necesitamos corregir y mejorar es un poco la defensa”.

En referencia a lo mencionado por el alero santafesino, el base cordobés Martín Cabrera fue el máximo goleador de la Conferencia Sur de la LAB con 20.2 puntos de promedio por partido (segundo en toda la competición). Mientras que el ala pivot olavarriense Jeffrey Merchant, resultó ser el segundo mejor anotador y rebotero del Bata con 13.3 tantos y 6.4 recobres de media por encuentro.

A que se debe el cambio de rendimiento de la primera fase a esta última parte de la etapa regular, donde mostraron una cara distinta a la del comienzo de la temporada?

“Se debe un poco a que el equipo, con el correr de los partidos, se fue conociendo y afianzando cada vez más, donde cada uno sabe su rol que tiene dentro del mismo y eso se vio reflejado en la segunda mitad del torneo”.

A nivel personal, ¿Cómo evalúas tu rendimiento?

“Bueno. Si bien soy consciente que fui un poco irregular, los compañeros y el cuerpo técnico siempre me dieron la confianza que uno necesita para seguir apostando al juego del equipo”.

¿Te sentís mejor saliendo de titular o viniendo desde el banco de suplentes?

“La verdad es que me siento cómodo de las dos maneras. Si voy de atrás, trato de aportarle al equipo lo que le falta; y siendo titular lo mismo, tratando de aportar desde el inicio lo que Estudiantes necesite”.

Estos dos últimos juegos de la fase regular, ante Gimnasia La Plata y Lanús, ¿fueron tus mejores partidos de la temporada?

“La verdad no se. Pero se que fueron partidos muy buenos. En ese sentido, no me fijo tanto en lo personal, siempre trate de aportarle lo que necesitaba el equipo y las cosas fueron saliendo solas; ademas sirvió para que ganemos, así que más que contento por eso”.

Ante el Lobo platense, “Juani” Fernández aportó 16 puntos, 7 rebotes y 2 robos de balón. Mientras que contra el Granate, anotó 13 tantos, capturó 7 rebotes, dio 2 asistencias y robó 2 pelotas.

Por su parte, el basquetbolísta albinegro de 20 años y 1.95 metro promedió durante la fase regular 6 unidades, 4.2 recobres, 0.8 pases gol y 1.1 recuperos en 21 minutos de acción por partido.

Por último, ¿Para qué esta Estudiantes en los playoffs?

“El Bata esta para pelear de igual e igual al equipo que tenga en frente. Creo que los playoff nos llegan en un buen momento del equipo; ya que hemos sufrido un bajón con una seguidilla de partidos, pero lo pudimos revertir en los últimos juegos. Aunque el equipo no se trazó ningún objetivo, cada uno sabe que haciendo las cosas bien estamos para cosas grandes”.