Toma de Terrenos: un grupo de vecinos realizó una olla popular para visibilizar su problemática habitacional

Este lunes, un grupo de vecinos que participó en la toma de terrenos ubicados en Circunvalación, entre Republica del Líbano y Jose Luis Torres, entregó una carta en las oficinas del municipio local y fueron recibidos por representantes del ejecutivo Municipal.

Los vecinos, en consonancia con lo que habían anunciado previamente, llevaron a cabo una olla popular en el paseo Jesús Mendía, como parte de sus acciones para visibilizar su situación y demandas.

Un grupo de vecinos explicaron a Olavarría Noticias “Nosotros no estamos pidiendo nada regalado, estamos pidiendo un terreno y una posibilidad de pago por que todas las familias que estamos aca estamos en situación de calle, el lugares prestados o que ya no podemos pagar y con pedido de desalojo porque ya van dos o tres meses que no podemos pagar”

“tras presentar una carta en el municipio nos llamaron y nos explicaron que en septiembre se van a otorgar lotes para viviendas, pero nosotros no podemos esperar hasta septiembre, lo necesitamos ya” afirmaron Karen y Yesica en representación de las 20 familias que se encuentran en la toma.

Además remarcaron que: “a nosotros nadie nos mando, nosotros vinimos por la necesidad que estamos pasando, la política no nos interesa que nos metan en el circuito de la política, nosotros queremos un techo para nuestros hijos”

Por ultimo adelantaron que si no obtienen respuestas a la problemática, en los próximos días estarán haciendo un corte de calles.