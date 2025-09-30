Tiro Federal de Olavarría: Este sábado se disputa la 3ª fecha de Pistola Grueso Calibre

El Tiro Federal de Olavarría invita a la comunidad y a sus socios a participar en la tercera fecha del torneo de Pistola Grueso Calibre.

La competencia se llevará a cabo este sábado 4 de octubre y está pautada para dar inicio a las 14:00 horas. La prueba consistirá en un total de 25 disparos.

Los organizadores esperan una gran concurrencia para esta nueva jornada de la disciplina.