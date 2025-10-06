Tiro Deportivo: Rafael Bongiorno ganó la Tercera Fecha del Campeonato de Pistola Grueso Calibre

El torneo anual se disputó el sábado 4 de octubre. Bongiorno se impuso con 128 puntos, seguido por Walter Sánchez (115) y Gerardo Reyes (111).
Se llevó a cabo este sábado 4 de octubre la tercera fecha del Campeonato Anual de Pistola Grueso Calibre en una jornada de alta temperatura. La competencia, que reunió a doce tiradores, tuvo a Rafael Bongiorno como el ganador indiscutido de la jornada.
Bongiorno se quedó con el primer puesto tras alcanzar los 128 puntos en un tiempo de 1 minuto y 40 segundos. El podio lo completaron Walter Sánchez en segundo lugar y Gerardo Reyes en la tercera posición.
Resultados de la Tercera Fecha
A continuación, se detalla la tabla de posiciones con los puntos y tiempos registrados por los competidores: