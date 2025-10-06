Tiro Deportivo: Rafael Bongiorno ganó la Tercera Fecha del Campeonato de Pistola Grueso Calibre

El torneo anual se disputó el sábado 4 de octubre. Bongiorno se impuso con 128 puntos, seguido por Walter Sánchez (115) y Gerardo Reyes (111).

Se llevó a cabo este sábado 4 de octubre la tercera fecha del Campeonato Anual de Pistola Grueso Calibre en una jornada de alta temperatura. La competencia, que reunió a doce tiradores, tuvo a Rafael Bongiorno como el ganador indiscutido de la jornada.

Bongiorno se quedó con el primer puesto tras alcanzar los 128 puntos en un tiempo de 1 minuto y 40 segundos. El podio lo completaron Walter Sánchez en segundo lugar y Gerardo Reyes en la tercera posición.

Resultados de la Tercera Fecha

A continuación, se detalla la tabla de posiciones con los puntos y tiempos registrados por los competidores:

Posición Nombre Puntos Tiempo 1 Bongiorno Rafael 128 01:40 2 Sanchez Walter 115 01:20 3 Reyes Gerardo 111 N/D 4 Pesado Pedro 84 01:08 5 Ghiano Santiago 78 02:33 6 Oreste Yamila 73 01:28 7 Aizcorbe Nicolás 61 01:43 8 Gonzalez Jesús 58 01:33 9 Ghiano Gustavo 54 01:24 10 Ziskevich Iván 52 02:11 11 Torres Nicolás 32 01:50 12 Suarez Quimey 25 02:54