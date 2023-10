“Tibu” Valdéz: Del Fútbol Olavarriense a Italia

Tras su paso por Atlético Hinojo y Racing de Olavarría, Sergio Valdéz desembarcó en la tercera división del fútbol italiano donde jugará en SSD Rivalorese. En la nota, la palabra del atacante azuleño quien ya se encuentra instalado en el viejo continente.

“La oportunidad de ir a Italia se da por intermedio del entrenador Orlando Peralta que fue el que inició todo a través de un conocido que tiene en Italia; y por lo que sé voy al Club SSD Rivalorese de la 3ra. División”, esgrimió Sergio “Tibu” Valdéz. Asimismo agregó que “si esta chance se da en este momento es porque Dios tiene algo preparado para mí y él solo sabe cuando es el tiempo y hay que tener fe”.

Con respecto a su paso por el fútbol de Olavarría, el delantero oriundo de Azul manifestó que “tras estar en Sportivo Piazza, dejé de jugar porque ya no sentía motivación. Pero un día, Orlando Peralta me vino a buscar a mi casa para llevarme a jugar a Hinojo. Entonces me empezó a entrenar personalmente en una plasita frente de casa y ahí arrancó todo nuevamente”. En Atlético Hinojo, “Tibu” tuvo una gran fase regular del torneo donde fue el máximo goleador de la Liga de Olavarría con un total de nueve tantos.

Producto de su destacada performance en el equipo de la Avenida 14, recibió el llamado de Racing que “quería que vaya a jugar el Federal Amateur con ellos”. “Al tercer partido en el Chaira sufrí una lección y en el tiempo de recuperación que tuve la gente de Racing, con el presidente Mario Giacomaso a la cabeza, se hizo cargo de completamente de todo y se portó muy bien conmigo y mi familia”, destacó el jugador azuleño de 32 años, quien tiene como asignatura pendiente jugar un Federal completo con la camiseta del equipo de “La Estrellita”.

Tras recibir la propuesta futbolística de Italia, Sergio Valdéz habló primeramente con Giacomaso “porque gracias a él hoy estoy en estas optimas condiciones”. Finalmente cerró manifestando que “las sensaciones para el futuro son todas positivas”.