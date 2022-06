“Terminé sano la temporada y jugando más de 30 minutos, que es muchísimo para mí”

Expresó Alejandro Diez, a modo de análisis de lo que fue su campaña en la Liga Nacional de Básquetbol 2021/2022; en la cual vistió la camiseta de Comunicaciones de Corrientes. Para el pivot olavarriense de 35 años, esta fue su 18° temporada jugando en la élite del baloncesto argentino.

“Terminamos una Liga bastante dura, donde los objetivos al inicio de la temporada eran entrar en playoff y, más allá que compartimos ese puesto 12° con San Lorenzo, por diferencia de gol no pudimos entrar”, manifestó Alejandro Diez resumiendo un poco lo la campaña que tuvo el equipo correntino. Asimismo, agregó que “fue una campaña atípica, donde arrancó un entrenador -Ariel Rearte- y a mitad de temporada tuvo que dejar el cargo (…) Hubo muchos cambios de extranjeros, y terminó Hernán Laginestra dirigiendo los últimos partidos. Cuando la temporada empieza con varios cambios, quiere decir que las cosas no nos fueron del todo bien”.

A su vez, el interno de 2.01 metros de altura, remarcó que “a nivel resultados, no nos acompañó. No pudimos encontrar esa química de equipo; solamente en partidos esporádicos”. Dentro del mismo orden de cosas, Ale señaló que “la temporada se hizo larga en el tema de los cortes de extranjeros y nacionales; donde la dirigencia siempre le trató de buscar la vuelta, pero en una Liga donde probas mucho, estás como un escalón abajo del resto. Y a la larga lo terminas pagando”. Las estadísticas finales de Comunicaciones de Corrientes en la LNB 2021/22 mostraron que disputó 38 partidos; donde ganó 15 y perdió 23 (39.5% de efectividad). Esto lo llevó a culminar en el puesto 13° en la fase regular, quedando a un paso de cumplir el objetivo de ingresar a los playoffs de reclasificación.

Por otro lado y consultado sobre su rendimiento individual, el interno surgido de las inferiores de Ferro Carril Sud de Olavarría, dijo que “me sentí muy bien, muy a pleno. Además tenía la confianza y el apoyo constante de mis compañeros, del cuerpo técnico y de la dirigencia”. Asimismo, destacó que “no me perdí ningún partido. Jugué muchos minutos a comparación de otras temporadas y terminé con muy buenos números (…) Por eso quizá me voy con una sonrisa, pero a nivel grupal los objetivos del equipo no acompañaron en los resultados”.

La campaña 2021/2022 de Diez con Comunicaciones en la Liga Nacional, fue muy buena a nivel individual: 10.9 puntos (con 55.7% efectividad en dobles), 7.2 rebotes y 3.4 asistencias en 33.1 minutos de promedio por partido. “Lo bueno es que terminé sano la temporada, a mis 35 años, y jugando más de 30 minutos, que es muchísimo para mí”, destacó el interno olavarriense.

Finalmente, Alejandro Diez manifestó que “ahora estoy de vacaciones en Olavarría, disfrutando de la familia y los amigos, y viendo qué depara el futuro; ya que se están jugando las finales y una vez que terminen las mismas, se va a empezar a mover el mercado”.