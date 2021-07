“Terminamos muy tristes por no haber logrado el objetivo”

Expresó Johu Castillo, en referencia a que Estudiantes de Olavarría no pudo cumplir la meta de clasificarse a los playoff de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol 2021. En la nota, el ala pivot ecuatoriano habla sobre lo que fue una temporada más defendiendo los colores del equipo Bataráz.

“En lo personal, sin duda, fue la mejor temporada que tuve desde que llegué al Bata; obvio que hubiera sido mucho mejor si hubiéramos llegado a conseguir el objetivo que era entrar a playoff”, manifestó Johu Castillo. Asimismo, agregó que “me sentí muy bien, tuve la confianza de mis compañeros que en todo momento me dijeron que podía dar más, dándome ese empujón para que este tranquilo cada vez que esté en la cancha, ya que sabían lo importante que era esta temporada para mí”.

Por otra parte y consultado sobre cómo es competir en estos tiempos de pandemia, el oriundo de Limones, Provincia de Esmeraldas (Ecuador), respondió que “es bastante difícil jugar sin público, ya que el público y jugar en tu cancha siempre te da un plus más en cada partido; pero toco acoplarse a la situación como única manera que había de volver a las canchas”. A su vez, destacó que “es acertado jugar en burbujas, aunque es un poco pesado también por toda la seguidilla de juegos que tienes; pero era la única manera en la que se podía dar el campeonato y creo que todos los jugadores nos supimos acoplar a eso”.

En base al rendimiento mostrado durante el corriente 2021, Castillo (de 22 años y 2.00 metros de altura) estuvo convocada para la Selección de Ecuador que disputó el Torneo Preclasificatorio rumbo al Mundial 2023. “La temporada que tuve fue importantísima para poder llegar a la Selección de mi país (…) tuve los minutos suficientes acá en Estudiantes como para llegar con ritmo a la selección y demostrar porque me habían llamado”, argumentó. En este sentido y con el equipo albinegro, el ala pivot ecuatoriano jugó 20 partidos en la LAB 2021; donde promedió 7.4 puntos (con 71% de efectividad en dobles) y 2.3 rebotes en 13.7 minutos por encuentro. Su mejor performance de la temporada fue en la derrota ante Lanús por 79 a 65 (03/07/21), donde aportó 15 puntos (con 5/8 en dobles – 62% de efectividad) y 5 rebotes en 12 minutos de juego.

A modo de balance sobre lo que fue para el Bataráz la Liga Argentina 2021, Jhou Castillo expresó que “teníamos un objetivo que era entrar a los playoff, pero no se dio, y terminamos muy triste por no haber logrado el objetivo”. En este punto, el equipo albinegro culminó en el 12° puesto de la Conferencia Sur -cuatro por debajo del octavo y último lugar de clasificación a postemporada- con un récord de 10 triunfos y 16 derrotas (38.55% de efectividad). Finalmente y en relación a su futuro basquetbolístico, dijo que “obviamente me encantaría seguir en Estudiantes, pero también me encantaría probar suerte en otro club”.