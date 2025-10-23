Terapia Ocupacional: COTOBA Profundiza la Jerarquización Profesional con Habilitación de Consultorios y Denuncias Online

El Colegio de Terapeutas Ocupacionales de la Provincia avanza en una nueva etapa de ordenamiento, priorizando la fiscalización de los espacios de atención y lanzando un formulario digital para combatir el intrusismo y las ofertas académicas engañosas.

El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA), tras consolidar su campaña de matriculación masiva (superando las 3.000 matrículas), ha iniciado una nueva fase en su plan de jerarquización, focalizada en la habilitación de consultorios y el control del ejercicio ilegal.

Desde la entidad buscan asegurar que la práctica profesional se desarrolle con estándares de calidad y dentro del marco legal, protegiendo tanto a los profesionales como a la comunidad usuaria.

Eje Prioritario: Habilitación de Consultorios

La habilitación de consultorios es un requisito obligatorio y un pilar fundamental para el Colegio. Este proceso garantiza que los espacios de atención cumplan con las condiciones necesarias de infraestructura, bioseguridad y accesibilidad.

“Cada consultorio habilitado representa un ámbito de trabajo seguro y ético, donde las personas usuarias pueden recibir atención de calidad, respaldada por el marco legal que nos regula”, remarcaron desde COTOBA.

Para simplificar el cumplimiento de este requisito, el Colegio implementó:

Guías actualizadas y asesoramiento personalizado.

Un seguimiento ágil que reduce los tiempos y los costos administrativos.

Denuncias Online Contra el Ejercicio Ilegal

En paralelo, COTOBA lanzó un formulario de denuncias digital en su sitio web. Este canal, de uso obligatorio para la formalización de reclamos, está destinado a que profesionales y pacientes reporten:

Ejercicio ilegal o sin matrícula.

Intrusismo profesional (práctica por no profesionales).

(práctica por no profesionales). Ofertas académicas engañosas.

Práctica sin habilitación de consultorio.

Con esta herramienta, el Colegio busca formalizar, transparentar y acelerar la evaluación y el seguimiento de las denuncias, fortaleciendo la lucha contra las prácticas irregulares.

“Queremos que denunciar sea sencillo y seguro. Este nuevo canal facilita el acceso y asegura un tratamiento responsable de cada situación”, destacaron desde COTOBA, en el marco de su política de fortalecimiento institucional iniciada en 2024.