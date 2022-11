Tenis: Tarántola se consagró doble campeona Regional

La joven jugadora del Club Estudiantes de Olavarría, Agustina Tarántola, se coronó campeona Regional de la Región 8 – Buenos Aires, tanto en Singles como en Dobles. Mencionado torneo se llevó a cabo en el Club SITAS de El Palomar.

En Singles, la tenista albinegra llegaba como la preclasificada N°1 del Torneo en Sub 12 y allí no defraudo en absoluto; ya que no cedió ningún set y mucho menos forzó algún tie-break en todos los partidos que jugó. En semifinales, Agustina Tarántola le ganó a Sofía Simón Padrós por 6/1 y 6/0, y en la final venció a Sofia Cuoco (N°2) por 6/2 y 6/0.

Mientras que en Dobles y junto a Felicitas Simón Padrós, ganaron una final que fue muy ajustada y se terminó definiendo en Super Tie-Break. La misma resultó ser por 3/6, 7/5 y 10/3 ante Sofía Simón Padrós y Sofía Cuoco.

Foto y fuente: Prensa CAE.