Tenis: Se disputó la fecha inicial del Circuito Local de Menores

En las instalaciones del Club Estudiantes de Olavarría, entre el sábado 31 de Julio y el domingo 1 de Agosto, se desarrolló éxitosamente la 1ra. Fecha del Circuito de Menores que organiza la Liga Olavarriense de Tenis. Hubo actividad para las categorías Sub 8 hasta Sub 16 en damas y caballeros.

De mencionada jornada inaugural participaron más de 80 chicos de distintas instituciones deportivas de nuestra ciudad, más invitados del Club de Remo de Azul.

Algunos de los ganadores de la primera fecha fueron los siguientes: T. Cortés (de Estudiantes en Sub 14 “C”), J. Aguirre (La Pedrera – Sub 12 “C”), G. Currá (Estudiantes – Sub 10 “B”), L. Peralta (Racing – Sub 10 “C”), E. Bonino (Racing – Sub 14 “B”), B. Zampini (Estudiantes – Sub 14 “A”) y G. Mecías (El Fortín – Sub 12 “B”).

Fotos y fuente: Juan Ignacio Vecchi.