Cinco jugadores “Albinegros” compitieron este fin de semana en el Club Independiente, destacándose Lila Sarra, quien se consagró subcampeona en la categoría Sub 12.

El Club Estudiantes tuvo una destacada presencia en el Regional de Menores de Tenis, que se llevó a cabo durante este fin de semana en las instalaciones del Club Independiente de Tandil. La “Escuelita” albinegra participó con cinco jóvenes promesas, quienes cosecharon muy buenos resultados.

La actuación más sobresaliente fue la de Lila Sarra, quien se consagró Subcampeona en la categoría Sub 12 Femenina.

Otros resultados destacados para los representantes de Estudiantes fueron:

Pedro Sarra: Alcanzó los Cuartos de Final en la categoría Sub 16 .

Alcanzó los en la categoría . Ignacio Tessone: Llegó a los Cuartos de Final en la categoría Sub 12 .

Llegó a los en la categoría . Bautista Tesone Lagrave y Lorenzo Errobidart Molinari: Llegaron a la instancia de Second Chance en la categoría Sub 10.

La participación de los jóvenes tenistas refleja el buen nivel formativo de la Escuelita del Club Estudiantes.

