Temporal en Urdampilleta: destrozos, voladuras de techos y un club de pádel devastado

La localidad de Urdampilleta, perteneciente al partido de Bolívar, fue azotada este lunes por la noche por una fuerte tormenta que causó importantes destrozos, confirmando la elevación del alerta del SMN a nivel Naranja.

El temporal, acompañado de intensas lluvias y caída de granizo, provocó serios daños en la infraestructura de la localidad:

de la cancha de pádel del club (lamentablemente, el pádel no sobrevivió). Voladuras de techos y derrumbe de antenas.

y derrumbe de antenas. Caída de cables y ramas, y toldos volados.

Reporte de una vivienda derrumbada.

Además de los daños materiales, la localidad sufrió un corte generalizado del servicio de energía eléctrica que no había podido ser reestablecido hasta altas horas de la noche.

La intensidad de la tormenta justificó la decisión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de elevar el alerta, inicialmente Amarillo, a Nivel Naranja para todo el partido de Bolívar a medida que avanzaba la jornada.