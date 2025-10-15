Temporal en General La Madrid: Viento y Granizo Provocaron Destrozos y Caída de Árboles

La fuerte tormenta azotó la localidad esta tarde, generando daños materiales y complicaciones en el tránsito. Un árbol de gran porte cayó en el Club Ingeniero Newbery y la comunidad colaboró en la remoción de restos. (Fuente: Ahora La Madrid)

Una intensa tormenta, acompañada de fuertes ráfagas de viento y caída de granizo, se abatió sobre General La Madrid en la tarde de hoy, provocando importantes destrozos y la caída de varios árboles. El temporal también llegó con abundante lluvia caída en pocos minutos.

Los daños más visibles se registraron en el Club Ingeniero Jorge Newbery, donde un árbol de gran porte se desplomó, alcanzando con sus ramas la Avenida Laplacette. Ante la magnitud del incidente, varios vecinos se acercaron espontáneamente para colaborar con la remoción de los restos y despejar la zona.

La rápida acumulación de agua generó complicaciones en distintos puntos de la ciudad. El Personal Municipal y de emergencias se encuentra trabajando en la limpieza y en la evaluación exhaustiva de los daños materiales provocados por el fenómeno climático.

