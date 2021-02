Tecnología | Microsoft presentará nuevas versiones de Office con suscripción y gratuita

Microsoft ha anunciado una actualización de su paquete de productividad, Office 2021, para consumidores junto con una variante específicamente orientada a las empresas, Office Long Term Servicing Channel. ¿La mejor novedad? Microsoft ha eliminado la suscripción.

Al igual que la versión anterior, Office 2019, Office 2021 es la opción independiente de Microsoft para las personas que no desean comprar una suscripción para Microsoft 365 habilitada para la nube de la compañía.

Office 2021 se lanzará en algún momento a finales de este año tanto para Mac como para Windows, explicó el jueves el vicepresidente corporativo de Microsoft 365, Jared Spataro, en el blog de la compañía. Por su parte, la previa comercial de Office LTSC estará disponible a partir de abril en Mac y Windows. Su lanzamiento completo está programado para finales de este mismo año.

Microsoft brindará soporte para ambos productos durante cinco años, una ligera disminución de la garantía de siete años que venía ofreciendo con los productos de Office anteriores. Cada uno vendrá con OneNote y estará disponible en versiones de 32 y 64 bits. El precio de compra única seguirá siendo el mismo para los usuarios personales y de pequeñas empresas, aunque habrá un aumento de precio del 10% para las compras de aplicaciones de Office Professional Plus, Office Standard y de Office individuales.

La compañía no ofreció muchos detalles sobre qué tipo de nuevas funciones y actualizaciones veremos con Office 2021, pero sí confirmó lo que los usuarios pueden esperar con Office LTSC. “Las nuevas funciones de Office LTSC incluirán mejoras de accesibilidad, capacidades como Dynamic Arrays y XLOOKUP en Excel, compatibilidad con el modo oscuro en múltiples aplicaciones y mejoras de rendimiento en Word, Excel, Outlook y PowerPoint”, escribió Shapiro.

Aunque estoy seguro de que Microsoft preferiría que las empresas se cambiaran a la nube, también está claro que la compañía se ha dado cuenta de que no todo el mundo puede o quiere hacerlo. En la publicación del blog de ayer, Microsoft facturó su versión de compra única de Office como un “producto especializado para escenarios específicos”. Estos escenarios incluyen desde usuarios de dispositivos regulados que no pueden recibir actualizaciones mensuales, dispositivos de control de procesos en plantas de fabricación que no pueden conectarse a Internet, o sistemas especializados que deben permanecer bloqueados largo tiempo y requieren de un canal de servicio a largo plazo.

En una entrevista concedida a The Verge, Spataro enmarcó la decisión de la empresa como “una cuestión de tratar de encontrar a los clientes allí donde están”. “Ciertamente, tenemos muchos clientes que se han mudado a la nube durante los últimos 10 meses, eso ha sucedido en masa”, dijo al medio. “Al mismo tiempo, definitivamente tenemos clientes que tienen escenarios específicos en los que no sienten que puedan migrar a la nube”.

Microsoft ha sostenido anteriormente que pese al impulso publicitario para convencer a los usuarios de que se muden a la nube, planea continuar implementando licencias perpetuas independientes para sus herramientas de Office en el futuro . Según el anuncio de hoy, la empresa parece comprometida con esa promesa.[Microsoft]

Fuente:GIZMODO