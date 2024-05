TC: Germán Todino ganó en Concepción del Uruguay

El piloto de Rivera, Germán Todino, se consagró como el vencedor de la sexta fecha del Turismo Carretera, disputada este domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay. Al volante de su Ford Mustang, Todino dominó la carrera de principio a fin, demostrando un rendimiento excepcional y obteniendo su séptima victoria en la categoría.

Desde el comienzo del fin de semana, Todino se destacó por su velocidad y precisión. Tras obtener la pole position en la clasificación, el piloto del equipo Maquin Parts Racing confirmó su buen ritmo en la serie, donde también se llevó la victoria.

En la final, Todino no dejó dudas de su superioridad. Se mantuvo al frente durante 22 de las 25 vueltas pactadas, controlando la carrera con maestría y dejando atrás a sus rivales. Incluso la neutralización por la salida del Chevrolet de Benvenuti no pudo alterar su dominio, ya que al reiniciarse la competencia, Todino aceleró con determinación y recuperó el liderazgo que ya no abandonaría hasta la bandera a cuadros.

Este triunfo representa un hito importante para Todino, quien consolida su talento y potencial en el Turismo Carretera. Además, le permite ascender al décimo puesto en el campeonato, acercándose a la lucha por el título que encabeza Julián Santero.

Al finalizar la carrera, Todino expresó su satisfacción por el resultado y destacó el trabajo del equipo Maquin Parts Racing: “Desde el viernes supe que tenía un auto fantástico. El equipo trabajó a destajo para entregarme un vehículo increíble que siempre tuvo un gran equilibrio. Yo les agradezco porque ellos trabajaron, incluso anoche hasta tarde, para hacer algunos cambios que le había sugerido. Cuando salió el “pace car”, sentí que se me escapaba el triunfo porque conozco a Santero y sabía que no me iba a regalar nada. Me voy a Rivera con mucha alegría y espero continuar así.”

El Turismo Carretera y el TC Pista se preparan para su próxima cita, que se llevará a cabo el 15 y 16 de junio en el autódromo de la ciudad de Rafaela, Santa Fe.