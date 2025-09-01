TC 2000: Leonel Pernía volvió al triunfo y ganó en Junín con el nuevo Honda ZR-V

En una carrera marcada por la lluvia y la elección de neumáticos, el campeón se llevó la victoria en la séptima fecha del TC2000, un triunfo histórico para el modelo SUV de Honda. El “Tanito” se impuso ante Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi.

un domingo de condiciones climáticas adversas, con lluvia y viento, Leonel Pernía regresó al TC2000 con una victoria contundente en el Autódromo “Eusebio Marcilla”. La final del “Gran Premio Bringeri”, correspondiente a la séptima fecha del campeonato, se disputó en una pista con baja adherencia que puso a prueba las estrategias de todos los equipos.

Para “El Tanito”, este fue un triunfo histórico, ya que marcó su victoria número 39 en la categoría y la primera para el Honda ZR-V. La última vez que el tetracampeón había ganado con la marca japonesa fue hace 15 años, en 2010.

Desarrollo de la carrera: despistes y un cambio de liderazgo

La final comenzó con Gabriel Ponce de León en la primera posición. La mayoría de los pilotos optó por usar neumáticos lisos, lo que, combinado con la pista mojada, generó varios incidentes. Uno de los primeros golpes de escena fue el abandono de Franco Vivian y Facundo Aldrighetti, quienes sufrieron despistes que los dejaron fuera de competencia. El equipo Toyota Gazoo Racing también tuvo un domingo difícil, con los abandonos del líder del torneo, Matías Rossi, y de Emiliano Stang por problemas de temperatura.

Ponce de León mantuvo la punta, seguido por los dos pilotos del Honda YPF Racing, Leonel y Tiago Pernía. Sin embargo, en la vuelta 15, un error del piloto local permitió que Leonel Pernía tomara el liderazgo, posición que no abandonó hasta el final de la carrera.

Podio y posiciones del campeonato

Pernía cruzó la meta en primer lugar, con un tiempo de 36m44s750/1000. El podio lo completaron Gabriel Ponce de León en el segundo puesto y Marcelo Ciarrocchi en el tercero. Por su parte, Matías Capurro se llevó la Copa Rookie del fin de semana, mientras que el líder de la Copa, Emiliano Stang, no pudo sumar puntos.

Con siete fechas disputadas, el campeonato de pilotos del TC2000 es liderado por Matías Rossi con 116 puntos, seguido de cerca por Emiliano Stang (115) y Franco Vivian (98). Leonel Pernía se ubica en la cuarta posición con 64 puntos.