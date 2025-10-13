Taekwondo de Élite: Escuela Lapeu Seutial de Olavarría brilló en el campeonato Mundial 2025

La delegación, a cargo de la Sabon Nim Karina Taborda, compitió en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires y obtuvo medallas de Campeón y Subcampeón Mundial, destacando el esfuerzo personal y la falta de apoyo institucional.

La escuela de Taekwon-Do Lapeu Seutial, dirigida por la Sabon Nim Karina Taborda (V Dan ITF), tuvo un desempeño excepcional en el Campeonato Mundial Argentina 2025 de Taekwon-Do, que se celebró del 9 al 12 de octubre con la participación de más de 1.100 competidores internacionales.

Los cuatro competidores presentados por la escuela, fruto de años de entrenamiento, cosecharon logros significativos que posicionan a Olavarría en lo más alto del Taekwon-Do mundial.

Resultados y Logros Destacados

Competidor Categoría Disciplina Resultado Luján Saúl Martell Juvenil/Adulto Lucha CAMPEÓN MUNDIAL Uriel Resentera Juvenil/Adulto Lucha Subcampeón Mundial Enzo Ojeda Baier Juvenil/Adulto Forma Cuartos de Final (entre 60 oponentes) Luján Saúl Martell Juvenil/Adulto Forma Cuartos de Final Uriel Resentera Juvenil/Adulto Forma Cuartos de Final Kevin Barraza (II Dan) Juvenil/Adulto Lucha Cuartos de Final

El Esfuerzo Detrás del Podio

Los notables resultados son el reflejo de un compromiso inquebrantable por parte de los atletas, quienes deben combinar sus prácticas con sus estudios y trabajos.

Se destaca el enorme esfuerzo de recaudación de fondos que los competidores y sus familias debieron realizar para costear gastos esenciales como inscripciones, vestimenta, protecciones, movilidad y estadía.

La escuela Lapeu Seutial, dirigida con dedicación por la Sabon Nim Taborda, ha demostrado tener un nivel deportivo de élite. Sin embargo, la institución lamenta la escasez de apoyo y visibilidad institucional o económica para este tipo de disciplinas, a pesar del sacrificio sostenido que los atletas realizan para alcanzar estas metas.

Es fundamental que Olavarría y sus organismos reconozcan y otorguen a estos sacrificios la trascendencia y el apoyo que merecen, más allá de cuando los resultados ya están garantizados.