Taekwondo de Élite: Escuela Lapeu Seutial de Olavarría brilló en el campeonato Mundial 2025

La escuela de Taekwon-Do Lapeu Seutial, dirigida por la Sabon Nim Karina Taborda (V Dan ITF), tuvo un desempeño excepcional en el Campeonato Mundial Argentina 2025 de Taekwon-Do, que se celebró del 9 al 12 de octubre con la participación de más de 1.100 competidores internacionales.
Los cuatro competidores presentados por la escuela, fruto de años de entrenamiento, cosecharon logros significativos que posicionan a Olavarría en lo más alto del Taekwon-Do mundial.
Resultados y Logros Destacados
El Esfuerzo Detrás del Podio
Los notables resultados son el reflejo de un compromiso inquebrantable por parte de los atletas, quienes deben combinar sus prácticas con sus estudios y trabajos.
Se destaca el enorme esfuerzo de recaudación de fondos que los competidores y sus familias debieron realizar para costear gastos esenciales como inscripciones, vestimenta, protecciones, movilidad y estadía.
La escuela Lapeu Seutial, dirigida con dedicación por la Sabon Nim Taborda, ha demostrado tener un nivel deportivo de élite. Sin embargo, la institución lamenta la escasez de apoyo y visibilidad institucional o económica para este tipo de disciplinas, a pesar del sacrificio sostenido que los atletas realizan para alcanzar estas metas.
Es fundamental que Olavarría y sus organismos reconozcan y otorguen a estos sacrificios la trascendencia y el apoyo que merecen, más allá de cuando los resultados ya están garantizados.