Ferro, Embajadores, Racing y San Martín de Sierras Bayas son los cuatro equipos clasificados a las semifinales del Torneo Oficial «José Antonio ‘Tito’ Alonso». Embajadores y Racing sellaron su pase este miércoles haciendo valer su localía.
Olavarría. Quedaron definidos los cruces de semifinales del Torneo Oficial «José Antonio ‘Tito’ Alonso» de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría.
Los equipos clasificados son: Ferro, Embajadores, Racing y San Martín de Sierras Bayas.
Resultados de Cuartos de Final (Miércoles)
Los partidos disputados en el transcurso de este miércoles determinaron a los últimos clasificados:
|Partido
|Resultado
|Goles de local (Embajadores)
|Goles de visitante (El Fortín)
|Embajadores vs. El Fortín
|2 – 2
|Juan Areco, Franco Fernández
|Leonardo Benito, Edgardo Maldonado
|Racing vs. Loma Negra
|1 – 0
|Braian Bortolotti
Los resultados de los partidos de Ferro y San Martín no fueron detallados, pero ambos se encuentran clasificados.
Cruces de Semifinales
Las semifinales del Torneo Anual «Tito Alonso» serán las siguientes:
-
Ferro vs. San Martín
-
Embajadores vs. Racing
Las fotos fueron provistas por Verito Fotografías.