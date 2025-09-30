Suspenden la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica

La Dirección de Veterinaria y Zoonosis del Municipio informó que el dispositivo itinerante se encuentra temporalmente suspendido. El nuevo calendario con fechas y sedes será anunciado próximamente.

La Dirección de Veterinaria y Zoonosis del Municipio de Olavarría informó la suspensión de la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica. Esta campaña se caracteriza por ser un dispositivo itinerante que recorre distintas localidades y barrios del Partido.

Desde el área municipal se detalló que la suspensión es temporal y se debe a reajustes en la programación.

La Dirección de Veterinaria y Zoonosis comunicó que en los próximos días se dará a conocer el nuevo calendario oficial, que incluirá las fechas y las sedes donde se retomará la vacunación antirrábica.