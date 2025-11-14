El Municipio de Olavarría decidió aplazar el evento del Parque Eseverri debido al pronóstico de tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. La nueva fecha es el sábado 6 de diciembre.

Olavarría. La Subsecretaría de Deportes del Municipio, en coordinación con Defensa Civil, decidió suspender el “Festival Holístico Encuentro y Bienestar” que estaba programado para realizarse este sábado en el Parque Helios Eseverri.

La medida fue tomada en la tarde de hoy, viernes, debido al alerta “amarillo” emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Nueva Fecha Confirmada

El Festival Holístico será reprogramado para el próximo mes, manteniendo el mismo cronograma de actividades de bienestar y charlas:

Nueva Fecha: Sábado 6 de diciembre .

Lugar: Parque Helios Eseverri.

El Pronóstico que Motivó la Suspensión

El alerta rige para la tarde y noche de este sábado, afectando a Olavarría y gran parte del centro bonaerense. El SMN detalló que se esperan condiciones meteorológicas adversas:

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.”

Se prevé que los valores de precipitación acumulada oscilen entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados puntualmente.