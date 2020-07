Súper TC 2000: El olavarriense Lezaeta será el invitado de Canapino en los “200 Km. de Buenos Aires” virtual

El próximo domingo 26 de Julio, el Súper TC 2000 eSport definirá el “Campeonato de las Estrellas 3” con la primera edición de los “200 Kilómetros de Buenos Aires” virtual. En este sentido y con la premisa que los pilotos de la categoría debe elegir a un simracer como invitado, Agustín Canapino hará dupla con Maximiliano Lezaeta.

La carrera más importante y clásica que tiene el calendario del STC2000 en sus temporadas, ahora tendrá su versión en simuladores y la primera del historial se disputará el venidero domingo en el Circuito 8 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. La misma se podrá ver por la pantalla de TyC Sports Play a partir de las 20:00 horas.

La carrera será a 60 vueltas, sin límite de tiempo y con la obligatoriedad del cambio de piloto. Para la clasificación (de 5 minutos de duración) podrá conducir cualquiera de los dos pilotos y el que largue la competencia deberá conducir un mínimo de 25 vueltas y un máximo de 35 giros. Además, el reglamento particular de la prueba establece que “para el caso que no cumplieran con el mínimo de vueltas o sobrepasara el máximo se le aplicará al piloto un recargo de 30 segundos por vuelta de diferencia con las reglamentadas. Y la penalización de Pase y Siga no podrá ser utilizada para cambiar el piloto”.

Los “200 Km. de Buenos Aires” virtual cerrará el “Campeonato de las Estrellas 3” y pondrá en juego el título con puntaje y medio. En este sentido, el piloto arrecifeño Agustín Canapino llega a mencionada definición como único líder del certamen con 59 puntos; aventajando por tres unidades a su inmediato perseguidor Diego Azar (56).

Por su parte, recordamos que el olavarriense Maximiliano Lezaeta -flamante invitado del “Titán” Canapino- es uno de los mejores simracer de la Argentina en la actualidad; y que viene de ganar el “Campeonato de las Estrellas 1” del Súper TC 2000 eSport.