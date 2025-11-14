Tras casi 40 años de gestiones, el predio de Avenida Ituzaingó Sur abrió las puertas de la residencia permanente para 16 personas con discapacidad. El intendente Maximiliano Wesner destacó el “acto reparador, igualitario e inclusivo” y la articulación entre el Estado y la sociedad civil.

Olavarría. Un anhelo de décadas se concretó en la mañana de este viernes con la inauguración oficial del Hogar de Talleres Protegidos. El moderno edificio, ubicado en el predio de Avenida Ituzaingó Sur, brindará una residencia permanente a 16 personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y calidad de vida.

El acto contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la Provincia, Rubén Lucero, y los históricos referentes de la entidad, Alberto y Rosita Muia, y Norma Beatriz Moreno.

La Historia de un Sueño de Cuatro Décadas

La fundación de Talleres Protegidos se remonta a 1984, cuando un grupo de padres visionarios buscó asegurar un futuro digno para sus hijos. Con el paso del tiempo, ese impulso se transformó en la idea del Hogar, un proyecto que fue acompañado por sucesivas gestiones municipales y el esfuerzo de toda la sociedad.

En el nuevo Hogar se brindarán los apoyos necesarios para que los residentes fortalezcan su independencia y puedan vivir una cotidianeidad familiar plena y significativa.

Emoción y Reconocimiento

Alberto Muia se mostró visiblemente emocionado y afirmó que la residencia será una verdadera “familia”:

“Cuando el Estado Municipal está presente, la empresa privada presente, y una entidad que vive luchándose muchos años se puede hacer esto… Esta es la ofrenda que le hacemos nosotros después de 40 años de unos visionarios, casi alquimistas, porque era una utopía hablar de un lugar así”, expresó Muia.

Por su parte, el intendente Maximiliano Wesner agradeció a la comisión por “creer en el rol del Estado” y destacó la continuidad institucional de este proyecto, que inició con la gestión de Helios Eseverri, continuó con José Eseverri y Ezequiel Galli, y se pudo concretar en la actualidad.

“Este acto de hoy es un acto reparador, igualitario, inclusivo. Yo digo que la política si no es humana no es política. Y hoy realmente estamos concretando un verdadero acto humano”, sostuvo Wesner, cerrando con una reflexión: “Recuperar la institucionalidad del gobierno municipal era recuperar esto. El rol de poder convocar, de poder concretar un sueño, que es el sueño de todos.”

Tras la bendición a cargo del padre Jorge, se realizó el corte de cintas, dejando oficialmente habilitado el nuevo Hogar que sintetiza el compromiso social de toda la comunidad olavarriense.