El delegado de Loma Negra Gabriel Suburu integra la lista de concejales del intendente Ezequiel Galli y se mostró feliz *por ocupar el ofrecimiento*

“Es un placer integrar la lista de concejales de Ezequiel Galli. Me sorprendió mucho cuando me ofrecieron un lugar porque no vengo del palo de la política y la verdad es que lo tomo como un reconocimiento a mi trabajo como delegado”, expresó.

Luego Suburu explicó que “Loma Negra es para *mi el mejor lugar que uno puede elegir para vivir* Decidí involucrarme, me presenté en la elección de delegados y tuve el acompañamiento de los vecinos. Ahora, desde este lugar que me toca *trato darle un salto de calidad”*

Suburu reconoció que encontró “un equipo que abrió todas las puertas de la gestión. Me facilitaron mucho las cosas para poder llevar respuestas a los vecinos con más espacios verdes, obras públicas, fiestas populares, sumamos cámaras de seguridad, *mejoramos en el Centro de Atención Primaria* de la Salud, entre otras cosas”.

“Sabemos que hay muchas cosas aún por hacer por Loma Negra, pero siempre creyendo *que con el diálogo* como una de las principales herramientas de la política todo llega”, dijo.

Por último, el delegado de Loma Negra invitó “a los vecinos para que el 22 de octubre nos den la posibilidad de continuar gobernando el Partido de Olavarría”.