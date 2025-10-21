Subcomisaría Loma Negra Busca al Dueño de una Bicicleta Mountain Bike

La bicicleta, rodado 29 y de color turquesa, fue recuperada en el marco de una Investigación Penal Preparatoria por “Hallazgo”. Se pide a la comunidad acercarse a la dependencia para acreditar su propiedad.

La Subcomisaría de Loma Negra solicita a la comunidad colaboración para dar con el propietario de una bicicleta tipo Mountain Bike, rodado 29, de color turquesa, que fue hallada por personal policial.

El rodado fue recogido en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada “Hallazgo”, con intervención de la UFI N° 7 de Olavarría.

Quienes reconozcan la bicicleta como propia deben acercarse a la sede de la Subcomisaría Loma Negra, ubicada en calle Luciano Fortabat N° 1593, o comunicarse al teléfono 493029.

El horario para acreditar la propiedad y entrevistarse con el personal de la Oficina de Judiciales es de Lunes a Viernes, de 08:00 a 12:00 horas.