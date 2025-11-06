El equipo “bataraz” de Olavarría completó un recorrido épico de cuatro días en Chapadmalal, superando a gigantes como San Lorenzo y Club Bell, para alcanzar la final de la competencia nacional.

El equipo Sub 12 femenino de Estudiantes de Olavarría hizo historia en el “Templo del Voleibol” de Chapadmalal al conseguir el Segundo Puesto en la Copa Argentina de Clubes. Este logro es el más destacado para el club en la competencia desde 2018.

Conducido por Nahuel Uriarte (DT), Ingrid Conte y Mauricio Correge, el conjunto bataraz mostró un nivel excepcional durante todo el torneo, que reúne a los mejores equipos del país.

El recorrido a la final

El camino de Estudiantes estuvo lleno de partidos ajustados, demostrando nervios de acero en los tie-breaks:

Instancia Rival Resultado Parciales Zona Clasificatoria Rivadavia V. María 2-1 25-18, 17-25, 15-11 Pescadores Gualeguaychú 2-1 25-9, 18-25, 15-9 C. Padua (CABA) 2-1 25-6, 6-25, 15-13 Almafuerte Córdoba 0-2 16-25, 22-25 Octavos de Final San Lorenzo de Almagro 2-1 13-25, 25-6, 15-11 Cuartos de Final Almafuerte de Córdoba 2-1 25-17, 19-25, 15-11 Semifinal Club Bell (Córdoba) 2-0 26-24, 25-19 Final Defensores de Villa Ramallo 0-2 24-26, 17-25

La final fue un duelo parejo, donde la diferencia se marcó en el primer set por 26-24 a favor de Defensores de Villa Ramallo. A pesar de la derrota, el subcampeonato es un logro histórico para las jóvenes deportistas de Olavarría.