Spinella y una nueva gran labor en la Clase 2 del Turismo Pista

El volante olavarriense Valentino Spinella consiguió el segundo puesto en la Final de la categoría intermedia del Turismo Pista; desarrollada en el Autódromo pampeano de Toay. Mencionada competencia fue ganada por Thomas Marchesín.

Valentino Spinella lideró la carrera en los primeros metros hasta que fue superado por Thomas Marchesin. El piloto de Olavarría trato de recuperar el liderato, sin embargo, el oriundo de Quilmes logró resistir y se mantuvo al frente.

Lucas Garro empezó a atacar a Spinella, lo superó y en la misma maniobra también pasó a Marchesin para ser el nuevo líder de la carrera. Al piloto quilmeño no le tomó mucho tiempo recuperar el primer lugar y trató de resistir adelante.

Sin embargo, y debido a la succión que tenían sus rivales, volvió a caer al 5° lugar. Nicolás Herrera fue quien agarró el liderazgo y retuvo a Spinella, quien fue superado por Marchesín y cayó a la tercera posición.

En la última curva de la última vuelta, Marchesín superó a Herrera y cruzó antes que nadie la bandera a cuadros. Sin embargo, debido a un recargo, el cordobés había sido declarado como ganador de la competencia.

Horas más tarde, se dio a conocer que el auto de Herrera no superó la inspección técnica y por lo tanto fue excluido. Esto dejo nuevamente como vencedor a Marchesín, quien alcanza su primera victoria del año. A su vez, Valentino Spinella se quedó con el segundo puesto.

La décima y última fecha del campeonato 2025 del Turismo Pista será en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, del 21 al 23 de Noviembre, y entregará un 50% más de puntos en cada instancia (clasificación, serie y final).

Fuente: Web mundosportextra.com