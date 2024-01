Speedway: Podios para Zubillaga y Mensi

En la noche del martes 23 de enero, se disputó la quinta fecha del Torneo Estival 2024 de Speedway Internacional en el circuito de Bahía Blanca. Los olavarrienses Cristián Zubillaga y Thiago Mensi lograron el segundo puesto en sus respectivas categorías.

Desarrollo de la actividad por divisional:

200cc

Serie 1: R. Zubeldia – T. Mensi – F. Casas – D . Rivas – M. Díaz (ab)

Serie 2: F. Schell – A. Seijas – G. Ciarrochi – M. Caravello – G. Traversa – G. Obreque

Semi 1: F. Schell – T. Mensi – G. Traversa – G. Ciarrochi y D. Rivas (ab)

Semi 2: M. Díaz – R. Zubeldia – F. Casas – A. Seijas – M. Caravello – G. Obreque

Pre final: A. Seijas – D. Rivas – M. Caravello – G. Obreque

Final: 1) M. Díaz – 2) T. Mensi – 3) R. Zubeldia – 4) G. Traversa.

500cc

Serie 1: J. Iturre – A. Acuña

Serie 2: F. Albin – J. Romano – M. Aristegui

Serie 3: P. Wojdylo – E. Ampugnani – G. Racosta

Serie 4: P. Miesiac – C. Zubillaga – S. Gallardo – N. Márquez

Serie 5: C. Zubillaga – E. Ampugnani – M. Aristegui – M. Besagonil

Serie 6: P. Wojdylo – N. Gómez – J. Romano

Serie 7: P. Miesiac – A. Acuña – F. Castillo – S. Martínez

Serie 8: F. Albin – J. Iturre – G. Racosta – S. Gallardo

Serie 9: J Romano – F. Castillo

Serie 10: P. Miesiac – N. Gómez – M. Aristegui

Serie 11: F. Albin – E. Ampugnani – A. Acuña

Serie 12: J. Iturre – C. Zubillaga – P. Wojdylo – S. Martínez

Serie 13: G. Racosta

Serie 14: C. Zubillaga – F. Albin – N. Gómez – F. Castillo

Serie 15. A. Acuña – P. Wojdylo – M. Aristegui – S. Gallardo

Serie 16: J. Iturre – P. Miesiac – J. Romano – E. Ampugnani

Serie 17: P. Miesiac – F. Albin – P. Wojdylo – M. Besagonil

Serie 18: N. Gómez – C. Zubillaga – J. Romano

Serie 19: C. Zubillaga – J. Romano

Serie 20: J. Iturre – F. Castillo – M. Aristegui

Semi 1: C. Zubillaga – J. Iturre – J. Romano – N. Gómez

Semi 2: F. Albin – P. Miesiac – P. Wojdylo – A. Acuña

Final: 1) F. Albin – 2) C. Zubillaga – 3) J. Iturre – 4) P. Miesiac (ab).

Ahora lo que se viene es la sexta fecha del certamen el venidero Sábado 27 de Enero en el circuito de Colonia Barón.

Fuente: Facebook Tía Nilda Speedway.