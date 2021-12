Speedway: Doloroso podio para Zubillaga en Bahía

El último domingo 12 de diciembre, Cristian Zubillaga logró el segundo puesto en la final de la primera fecha del Campeonato Internacional de Verano 2021/22 de Speedway; disputada en el Circuito “Antonio Miranda” del Club Crisol de Bahía Blanca. Mencionada competencia, el piloto olavarriense la corrió padeciendo una fractura en su brazo izquierdo.

“Muy mal arranque de campeonato de verano en Bahía. Un golpe en mi moto en la serie 13 me produce una caída, y corrí 3 series con mi brazo roto. Muy triste aunque nos pudimos quedar con el puesto 2 de la final, pero esta lesión me deja sin posibilidades de seguir en este campeonato. Gracias a todos los que me enviaron mensajes de aliento y por darme ánimo en este momento, vamos a recuperarnos y volver más fuertes que antes!”, expresó Cristian Zubillaga a través de sus redes sociales sobre lo acontecido el domingo en Bahía.

Por su parte, la prueba final de los 500cc fue ganada por el italiano Michelle “Paco” Castagna; siendo escoltado por el olavarriense Zubillaga, y tercero arribó Miguel Sánchez de Necochea.