Sosa y Trumpio ganaron la carrera de “Los Ceramistas”

El sábado 25 de Octubre se desarrolló la 5ta. Edición de la carrera de Los Ceramistas, la cual tubo lugar en Sierras Bayas. Luciano Sosa, en Caballeros, y Laura Trumpio, entre las Damas, fueron los triunfadores en la prurba principal.

En esta oportunidad, mencionada competencia atlética -que fue organizada por el Círculo de Atletas de Olavarría (CAVO)- se desarrolló con largada y llegada en el denominado Monte de los Fresnos de la localidad sierrabayense.

En la carrera de 14 Kilómetros, el olavarriense Luciano Sosa se quedó con el primer lugar en la tabla general entre los hombres. Dicho atleta fue seguido por los Diego: Díaz, Arias y Ortíz. Quinto se ubicó Lucas Martín.

Mientras que en la general de los 14K de mujeres, la olavarriense Laura Trumpio logró el primer puesto. Yamila Pedreira, Rocío Arbasetti, Rosana Luisetti y Marianela Fernández, completaron los primeros cinco lugares de la tabla.

Por último y en la distancia de 7 Kilómetros, Marcelo Alejandro Gallo y Valentina Martín consiguieron la victoria en Caballeros y Damas, respectivamente.

Fotos: Prensa CAVO Olavarría.