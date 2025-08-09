Sorteo de viviendas en el Barrio CECO III: 45 familias mercantiles ya tienen la llave de su futuro hogar

En un emotivo acto, se definieron las ubicaciones de las primeras viviendas que serán entregadas en los próximos días. El proyecto habitacional, impulsado por el CECO en convenio con el Instituto de la Vivienda, consta de 100 casas y se encuentra en el sector norte de Olavarría.

Un día “histórico” y de gran emoción se vivió en la sede del CECO con el sorteo de las ubicaciones de las primeras 45 viviendas del Barrio CECO III. Empleados y empleadas de comercio que resultaron adjudicatarios presenciaron la ceremonia, donde se les asignó la casa que habitarán, dando un paso crucial hacia el sueño de la vivienda propia.

El sorteo se realizó con la presencia de un escribano público. Cada adjudicatario titular fue pasando para retirar de una urna el número de su futura vivienda. El acto contó con la participación de la comisión directiva del sindicato y miembros de las familias beneficiarias.

Miguel Santellán, secretario general del CECO, se dirigió a los presentes: “Hoy es un día histórico, para ustedes y para nosotros. A partir de hoy hay 45 familias mercantiles que acceden a la vivienda propia y empiezan a proyectar a futuro en su propio espacio”.

Detalles del proyecto habitacional

El Barrio CECO III es un proyecto de 100 viviendas, resultado de un convenio entre el CECO y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, con la gestión del intendente Maximiliano Wesner. Las viviendas, que están próximas a finalizarse, ya cuentan con los servicios de infraestructura básica como luz, gas y agua potable.

Las casas están ubicadas en el sector norte de la ciudad, en la zona comprendida por las calles Sarmiento, Junín, Grimaldi, Guisasola, Merlo, Pourtalé y Estrada. Las unidades habitacionales son de dos modelos, pero todas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y patio. Sus superficies varían entre los 56 m² y 58 m².

Se informó que el acto de entrega de las primeras 45 viviendas se concretará en los próximos días, según el cronograma que se defina entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Olavarría.