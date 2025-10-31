Sorteo de Coopelectric: Ya Hay Ganadores de las Órdenes de Compra por Adhesión a la Factura Digital

El sorteo, realizado hoy de manera digital y certificado por escribano público, premió a dos socios con órdenes de compra de $150.000. La Cooperativa busca promover la digitalización para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Coopelectric llevó a cabo hoy el sorteo para los socios que se adhirieron al servicio de Factura Digital para los Servicios Eléctrico y Sanitario. El procedimiento se realizó en el área de Sistemas de la Cooperativa, contando con la presencia del presidente del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu, y la certificación del escribano público, Bernardo Ressia.

Socios Ganadores

El resultado del sorteo, que ofrece órdenes de compra por $150.000 a utilizar en cualquier sucursal de la Cooperativa Obrera, arrojó los siguientes ganadores, quienes serán contactados la próxima semana para la entrega de los premios:

Categoría de Adhesión Socio Ganador Nombre Adheridos hasta el 24/08/25 Socio 12296 Sra. Kellys Yusmaira Gallegos Díaz Adheridos a partir del 25/08/25 Socio 2371 Sr. Néstor Alberto Bisignano

Fomentando la Adhesión Digital

Desde Coopelectric se destacó que la Factura Digital es una herramienta sencilla y que “principalmente contribuye al cuidado del medio ambiente”, por lo que esperan que los asociados continúen sumándose a la iniciativa.

Para adherirse a la Factura Digital:

Ingresar a la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar). Registrarse o iniciar sesión con usuario y contraseña. Seleccionar el submenú “Suministro” o “Suministros” para activar la opción de Factura Digital y dejar de recibir la factura en papel.

La Cooperativa informó que el próximo sorteo entre los adheridos tendrá lugar a fines del mes de noviembre.