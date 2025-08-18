Somos Olavarría continúa recorriendo barrios y localidades del Partido

Con los candidatos a concejales Belén Vergel y Sebastián Matrella a la cabeza, en la jornada de este sábado estuvieron presentes en Sierra Chica, Hinojo, Pueblo Nuevo y El Provincial.

Somos Olavarría continúa recorriendo barrios y localidades de todo el Partido. Con los candidatos a concejales Belén Vergel y Sebastián Matrella a la cabeza, durante la jornada de este sábado estuvieron presentes en Sierra Chica, Hinojo, Pueblo Nuevo y El Provincial.

Durante las recorridas pudieron dialogar con vecinos y vecinas de los diferentes sectores, quienes les contaron sobre sus problemáticas, preocupaciones y necesidades.

A su vez, también aprovecharon la ocasión para comentarles las propuestas del espacio de cara a las Elecciones Legislativas del 7 de septiembre.

En este sentido, Vergel manifestó: “Hoy ha sido un día sumamente positivo, donde la recepción fue excelente. Casa por casa pudimos contar nuestras propuestas y presentar a nuestros candidatos”.

“Somos un gran equipo, comprometido y con amor por nuestra ciudad y eso se ve y se transmite en cada salida”, finalizó.

Por su parte, Matrella señaló que “durante las recorridas conversamos con vecinos y comerciantes y llevamos nuestras propuestas para trabajar por una mejor Olavarría”.

En esta misma línea, expresó: “También hablamos de la importancia que tiene que este 7 de septiembre nos acerquemos todos a votar”.

Por último, Karina Ostertag sostuvo que “los vecinos nos reciben muy bien, escuchan nuestras propuestas y también nos transmiten las problemáticas y las necesidades que presentan cada uno de los sectores en los que viven y transitan el día a día”.