“Somos mucho más que el radicalismo”: La lista de la UCR se presenta como la alternativa en las elecciones locales

Belén Vergel y Sebastián Matrella, candidatos a concejales de la UCR por la lista “Somos”, hablaron sobre la campaña electoral y sus propuestas para las próximas elecciones del 7 de septiembre en Olavarría.

La lista se posiciona como una alternativa frente a la polarización política actual y busca representar a la comunidad con un enfoque local y diverso.

Una lista renovada

La entrevista comienza con una reflexión sobre la naturaleza de la campaña Vergel subraya que el radicalismo no había tenido una presencia tan destacada en una elección local en casi 12 años, pero en esta ocasión lograron ser “convocantes”. A través de su identidad, principios y valores, el partido “contagió a que otros se sumaran” a la lista.

La conformación de la lista “Somos” es uno de los puntos centrales de la entrevista. Se la describe como una lista “muy diversa” donde muchos vecinos decidieron participar. Los candidatos explican que se buscó intencionalmente la renovación y la incorporación de “nuevos aires y nuevas propuestas”. Para lograrlo, se convocó a personas que no son militantes históricos del radicalismo. Vergel destaca que la lista incluye a personas con trayectorias previas en la comunidad, como Bachi en turismo y Karina en cultura. Estas incorporaciones, según Vergel, enriquecen la lista y suman voces “para llevar adelante una labor legislativa”. Matrella añade que la lista es “amplia” y se supo abrir a otros espacios y a gente que trabaja de manera independiente, lo que la enriquece muchísimo. Él afirma que son “mucho más que el radicalismo”. La visión es empezar a construir espacios más amplios, diversos y con representación en toda la sociedad.

La labor en el Consejo Deliberante y la crítica al municipio

Sebastián Matrella, quien lleva casi cuatro años como concejal, se suma a la conversación para hablar de su experiencia y la labor realizada. Menciona que, a pesar de ser un “bloque chico”, han generado varios proyectos de ordenanza y han logrado avanzar a través del “articulación y diálogo con los demás eh bloques”. La intención es seguir trabajando en la misma línea, teniendo en cuenta los “pedidos de la gente” en los proyectos que llevan adelante.

Ambos candidatos se presentan como una alternativa a la polarización que, según Matrella, puede “paralizar el país”. Ellos se enfocan en una campaña local, ya que la parte más importante de la boleta son los concejales. La lista es vista como una alternativa real, integrada por personas “responsables, que están comprometidas y que sobre todo han mostrado coherencia”.

Por otra parte realizaron fuertes críticas a la gestión municipal actual. Vergel señala que el municipio “no ha hecho nada durante un año y medio” y se “acordó de los olavarrienses en plena campaña” inaugurando obras en todos los rincones. Además, acusa al gobierno local de arrastrar problemas y deficiencias que han convertido a Olavarría en una ciudad “totalmente insegura sin crecimiento, sin posibilidades”. Los candidatos también destacan un “déficit este en 6 meses enorme” y, lo que es peor, “histórico” para una ciudad tan rica. Vergel afirma que la última rendición de cuentas fue “apretada, ajustada y mentirosa” porque tuvieron que “vender una calle para que los números le cierren”. Preocupado, advierte que los números a esta altura del año “son peores aún” y que lo presupuestado no se ejecutó como debería. Por ello, consideran vital que haya voces en el Consejo Deliberante que se comprometan y alcen la voz para que los ciudadanos sepan lo que está pasando.

Proyectos concretos para Olavarría

Además de la crítica, la entrevista se centró en las propuestas. Sebastián Matrella, que tiene una relación directa con el sector rural, aborda el tema de los caminos. Reconoce que se están realizando trabajos y que el 85% del presupuesto se destina a los caminos por ordenanza. Sin embargo, Matrella propone un proyecto de ordenanza “superador”. La iniciativa busca crear una comisión de caminos con la participación de productores para llevar adelante una “planificación para mejorar los caminos”, y no solo limitarse al mantenimiento. Como ejemplo, menciona que estuvo en Benito Juárez para ver cómo funcionaban ellos y adaptar su sistema a Olavarría. La visión es que Olavarría “tiene que tener mejores caminos”, lo que se logrará planificando a futuro, proyectando y tocando “X cantidad de kilómetros por año”.

1

La repercusión en la calle y la proyección a futuro

La repercusión de la campaña en la ciudad es muy positiva, según los candidatos. Vergel afirma que la lista es “muy aceptada” y que es “la alternativa que estaban esperando los olavarrienses”. Las propuestas, señalan, no son “simplemente eslogan de campaña” sino que son “propuestas reales, concretas, realizables”. Vergel insiste en que su lista es la “única alternativa y la única opción real” que tendrán los olavarrienses el 7 de septiembre.

Cuando se les pregunta cómo se ven el domingo a las 6 de la tarde, Matrella y Vergel se muestran optimistas. Vergel afirma que estarán “festejando” y que, independientemente del resultado, será un festejo por la lista que se logró y porque se trata de un “proyecto que comienza a largo plazo”. Ella ve esta elección como una “proyección al 2027” y cree que el camino recién comienza. Anticipan que los vecinos los acompañarán y esperan que el 7 de septiembre “sea un día totalmente rosa”.

Un llamado a la participación democrática

El mensaje final de los candidatos es un llamado a la acción para los ciudadanos. Vergel insta a los vecinos a “que elijan, que vayan, que participen” y enfatiza que elegir es “un derecho que tenemos y no lo podemos perder”. Recuerda que la democracia ha costado mucho y es necesario seguir ejerciéndola. Matrella se suma al mensaje, resaltando que la democracia “costó mucho tiempo a recuperarla y solidificarla”, especialmente para las generaciones más jóvenes que no toman dimensión de lo que significa. Él hace una referencia histórica a Raúl Alfonsín, quien “arrancó” en 1983. El mensaje es claro: que los vecinos se tomen un momento, vayan a votar y “elijan a gente que conocen, que saben que va a trabajar” y que tienen un proyecto serio. En resumen, Matrella concluye la entrevista diciendo “vamos Olavarría!”