Sociales participó del Encuentro Nacional de Agencias de Noticias Universitarias

Con sede en la Universidad de Buenos Aires, el vicedecano Esp. Nicolás Casado y la coordinadora de Agencia Comunica, Lic. Fernanda Álvarez, fueron parte de la jornada que promovió establecer los primeros vínculos entre agencias y medios digitales universitarios.
Participaron en el Encuentro por la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) el vicedecano, Esp. Nicolás Casado, y la coordinadora de Agencia Comunica, Lic. Fernanda Álvarez. Asimismo, hubo referentes e integrantes de agencias y medios digitales de las universidades de Quilmes, La Matanza, Moreno, San Martín, Santiago del Estero, La Plata y la sede.
En la jornada se intercambiaron experiencias acerca de cómo se gestionan las agencias y medios de las distintas unidades académicas y universidades, con el objetivo de pensar estrategias de fortalecimiento. Se promovió, además, la creación de una Red Nacional de Agencia de Noticias.
A través del encuentro se abordó las particularidades de cada espacio y cuál es la agenda de trabajo, qué noticias se cubren, cuál es el público, qué estrategias se eligen para llegar a los/as lectores, entre otros. Asimismo, se analizó la situación de las agencias de noticias y medios digitales en el actual contexto de crisis social, que afecta particularmente a las universidades públicas y a los sectores más vulnerables.
A partir de las presentaciones se destacó que las agencias de noticias universitarias son claves para la promoción de la pluralidad de voces y “se han convertido en un espacio de democratización de la información, que además reflejan historias y noticias que no suelen aparecer en los medios digitales o gráficos tradicionales, generando contenidos propios, marcando una agenda particular y específica” vinculada a situaciones que, en muchos casos, no son visibilizadas por otros medios.