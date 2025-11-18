Un camión Ford Cargo y una Renault Kangoo colisionaron en el kilómetro 243 de la Ruta Nacional Nº 3. El conductor del utilitario fue trasladado al hospital con lesiones que, preliminarmente, no serían graves.

Azul. Un siniestro vial se registró este lunes en el kilómetro 243 de la Ruta Nacional Nº 3, donde colisionaron un camión y un utilitario por causas que aún son materia de investigación.

El choque involucró a un camión Ford Cargo (dominio PAQ-146), conducido por Néstor Omar Cruz, de 57 años, y un utilitario Renault Kangoo (dominio FJS-461), al mando de Federico Adrián Lagaña Russo, de 35 años.

Como consecuencia del impacto, Lagaña Russo fue trasladado de inmediato en ambulancia al hospital de Azul para recibir atención médica. Según la información preliminar, el conductor del utilitario presenta lesiones que no revestirían gravedad.

En el hecho interviene la Fiscalía Nº 13 del Departamento Judicial de Azul, que ha iniciado una causa caratulada como Lesiones Culposas.

Fuente: Noticias de Azul