AIEPA respalda el Decreto 787/2025 que elimina el marco regulatorio para las instituciones privadas sin aporte estatal. Aclaran que el 70% de las escuelas en Buenos Aires siguen bajo control provincial y que el cambio busca aranceles “más realistas” para las familias.

Luego de la promulgación del Decreto 787/2025 del Gobierno Nacional, que deroga la antigua regulación de aranceles (Decreto 2417/93) para colegios privados, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPA) salió a aclarar el panorama, confirmando que la medida no es tan amplia como parece.

¿A quién le afecta la Desregulación?

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, fue claro: la desregulación “solo alcanza a los colegios que no reciben aporte del Estado”.

Colegios Subvencionados (Mayoría): En la provincia de Buenos Aires, el 70% de los establecimientos privados reciben algún tipo de aporte oficial . Para estas instituciones, rige otra regulación y cualquier modificación arancelaria debe ser previamente autorizada por las autoridades provinciales (DGCyE) .

En la provincia de Buenos Aires, el de los establecimientos privados . Para estas instituciones, y cualquier modificación arancelaria debe ser . Colegios Sin Subvención: Quedan exentos de la obligación de anticipar a las familias y autoridades, con demasiada antelación, los valores de matrícula y cuotas para el ciclo lectivo siguiente.

Los Argumentos a Favor de la Medida

AIEPA expresó su apoyo a la decisión del Gobierno Nacional, argumentando que el Decreto derogado (vigente por más de tres décadas) había resultado “insostenible y desfasado”:

Eliminación de Burocracia: La normativa anterior imponía procedimientos burocráticos y obligaba a los colegios a anticipar aranceles sin poder ajustarlos a la evolución real de los costos. Beneficio a Familias: La exigencia de anticipar valores llevaba a los colegios a incorporar un “margen por incertidumbre” en sus cuotas para prever la inflación. La corrección introducida elimina este componente preventivo, permitiendo una determinación de aranceles “más realista, transparente y ajustada” al contexto económico. Libre Competencia: Según Zurita, el nuevo esquema no implica aumentos “abruptos ni desproporcionados”, sino que otorga a las instituciones la posibilidad de adecuar sus valores, manteniendo el equilibrio que impone la competencia entre escuelas.

En la fundamentación del Decreto 787/2025 se sostiene que el libre mercado y la capacidad de las instituciones para ajustar precios sin aprobación previa resguarda el principio de libre contratación y, en última instancia, beneficia a las familias al evitar que deban pagar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo por el “temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.