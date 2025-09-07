Silvina Echeverría: “creo que se va a dar una buena elección”

La candidata a concejal por Potencia Olavarría votó en la Escuela N° 16 y destacó la colaboración entre los distintos espacios políticos. Además, aseguró que la gente “está muy enojada y cansada”.

Silvina Echeverría, candidata a concejal por el espacio Potencia Olavarría, emitió su voto pasado el mediodía en la Escuela N° 16.

Echeverría calificó la jornada como “tranquila y armoniosa” y destacó la “colaboración entre los espacios”, lo que, según ella, hace que “se va a dar una buena elección”. La candidata consideró que “se respetará la elección del pueblo” y agradeció a Somos Olavarría por haberles prestado fiscales.

Con respecto a la participación de los ciudadanos, Echeverría sostuvo que “la gente está muy enojada, y muy cansada que es lo que se viene manifestando en las últimas elecciones”.