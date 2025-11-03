Sierras Bayas celebró su 146º aniversario con una multitud y el tradicional corte de torta

La localidad de Sierras Bayas festejó su 146º aniversario este domingo con una exitosa jornada que reunió a una gran cantidad de vecinos y visitantes. Las condiciones climáticas ideales acompañaron el nutrido cronograma de actividades que se extendió desde el mediodía hasta la noche.

La celebración tuvo como epicentro la avenida Rivadavia, frente a la bicisenda Javier Ouda, donde se ubicaron el escenario principal, los puestos gastronómicos de las instituciones y numerosos stands de artesanos y emprendedores. La llegada de asistentes, con reposeras y equipos de mate, fue constante durante toda la tarde.

El momento central de la tarde fue el tradicional corte de la torta de cumpleaños, encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el delegado municipal de Sierras Bayas, Alejandro Pereira, y referentes institucionales.

El intendente Wesner destacó la importancia del encuentro:

“Qué hermosa tarde para celebrar estos 146 años. Tanta familia, la verdad que es hermoso poder encontrarnos y poder celebrar en familia, como nos gusta en nuestras queridas localidades”.

Además, el jefe comunal puso en valor la articulación entre las áreas municipales, las instituciones y la comunidad. El festejo continuó con un momento emotivo: la entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas destacadas de la localidad.

Las presentaciones artísticas y musicales comenzaron después de las 15:00 horas, y el cierre de la jornada estuvo a cargo de un baile popular con la presentación de Nico Centineo.

En paralelo, se ofrecieron diversas actividades:

Deportivas y Recreativas: La Subsecretaría de Deportes brindó propuestas para todas las edades y se dispusieron juegos inflables.

La Subsecretaría de Deportes brindó propuestas para todas las edades y se dispusieron juegos inflables. Culturales: El Museo de la Estación abrió sus puertas con talleres al paso y propuestas culturales y educativas.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, en conjunto con el área de Salud, mantuvo un dispositivo preventivo durante todo el día. Este incluyó trabajos de prevención vial y un puesto de monitoreo itinerante, con cámaras especiales para complementar los sistemas del Centro de Monitoreo Municipal ya existentes en la localidad.