Sierras Bayas Celebra su 146º Aniversario con una Gran Fiesta

La celebración, que destaca la cultura, el arte y la historia minera de la localidad, se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre con una extensa grilla de espectáculos, talleres y actividades, comenzando a las 13:00 horas.

La localidad de Sierras Bayas se prepara para celebrar sus 146 años desde su fundación (20 de octubre de 1879), con una gran variedad de propuestas artísticas y culturales para vecinos y visitantes de todo el Partido de Olavarría.

El programa central de actividades se desarrollará el domingo 2 de noviembre en la Bicisenda Javier Ouda.

Cronograma de Festejos Centrales (Bicisenda)

Hora Actividad Destacados 13:00 hs Apertura y Servicios Apertura de la cantina institucional (choripanes, panchos, hamburguesas), exposición de artesanos y emprendedores, reseña histórica y bendición de la fiesta. 13:30 hs Espectáculos Iniciales Presentaciones de “Funktástico”, la violinista Mikeyla Aquino (Orquesta Municipal), “Cuarta Justa”, Francine Müller y alumno en piano, y “Oíd Mortales”. 15:40 hs Talleres y Danzas Taller de Folclore (Prof. Adriana Rebasti), muestreo de Jazz Infantil Municipal (Lucía Span) y Taller de Árabe Municipal (Yésica Castillo). 16:30 hs Música Serrano Presentación de “Humo Serrano” (Gustavo Hamse, Claudio Fernández, etc.). 17:00 hs Entretenimiento y Deportes Show de magia cómica con el mago “Eddy”, Taller de Folclore Municipal (Juan José Rivas) y demostración de Gimnasia para adultos (Verano Dorado/Newcom). 18:15 hs Momento Central Corte de la torta de aniversario. 18:30 hs Reconocimientos y Baile Homenajes a referentes de la salud y jubilada administrativa. Zumba con Karina Romero y baile tanguero con Norma y Juan. 19:40 hs Música y Ritmos Presentación de Marcos y Ciro Mansilla (canto y bombo) y Ritmos libres con Emilse Díaz. 20:30 hs Cierre Cierre Popular con Nico Centineo.

Durante todo el evento, habrá juegos inflables para niños y niñas, además de la feria de artesanos y emprendedores.

Actividades Paralelas en el Museo de la Estación

El Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas, uno de los ocho museos comunitarios de Olavarría, también celebrará su aniversario con una programación especial:

Apertura del Museo. 15:00 a 15:45 hs: Talleres al paso para todas las edades, a cargo del equipo educativo de la Dirección de Patrimonio Cultural.

para todas las edades, a cargo del equipo educativo de la Dirección de Patrimonio Cultural. 17:00 hs: Presentación de “Memoria obrera e industrial: proyecto fabril en Desempolvando archivos”, a cargo de Lic. Claudia Sosa y Esp. Rosana Ricciardi.