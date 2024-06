Sierra Chica: “los vecinos todavía no encuentran respuestas”

Guillermina Amespil presentó el Pedido de Informe que el Bloque PRO-ERF solicitó esta mañana respecto al envenenamiento de animales en la localidad serrana.

En la 8va Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, la concejal Guillermina Amespil tomó la palabra y presentó el Pedido de Informe que el Bloque PRO-ERF solicitó al Departamento Ejecutivo con respecto al envenenamiento de animales en Sierra Chica. El mismo fue aprobado por unanimidad.

“Nos contaba un vecino que fue una situación realmente muy triste, no entendían bien lo que pasaba, se empezaron a escuchar gritos de los propios vecinos que tenían a sus perros con signos de envenenamiento y convulsionando. Una imagen que nadie desea que le suceda a su mascota, sobre todo por lo imprevisto de la situación”, sostuvo la concejal.

En este sentido relató que “la comunidad empezó a notar que había habido un envenenamiento masivo, intencional. Ellos mismos buscaron lo que estaba pasando: encontraron rastros de veneno en carne y grasa. Hubo una intención de que esto suceda”.

“Desconocemos -como desconoce cualquiera- los autores o el autor del hecho; el motivo, porque de ninguna manera puede tener esto justificación. Y lo desmedido del ataque. Los vecinos lo dicen: fue una matanza, una masacre. Fueron más de 40 animales los que perdieron la vida, incluso antes de ayer murió otro. Y lo que llama la atención, poderosamente y peligrosamente la atención, es el alcance del ataque. Nos decían que no solo fue en la avenida principal, sino que se encontraron en calles totalmente alejadas y llegan comentarios de que se está replicando en otras localidades, que genera por supuesto una situación de alarma que excede a Sierra Chica, que debemos acompañar y que debemos tomar como ejemplo para ya mismo tomar las medidas que sean necesarias”, aseguró Amespil.

Al mismo tiempo aseguró que “es un tema de salud pública, esto fue un ataque en la vía pública. Ellos nos decían que en los separadores de la avenida y las veredas de las casas fue colocado el veneno. Además de lo triste de la situación, y lo preocupante, es la alarma que esto genera porque por supuesto esto está al alcance no solo de los animales. Y lo que manifiestan los vecinos con mucha preocupación es que no se haya realizado un barrido en la localidad para eliminar cualquier rastro que haya quedado, porque se desconoce incluso hasta donde llegó”.

La concejal describió que “ayer estuvimos en la localidad y todavía hay perritos muertos a la vera del camino y no es destino para una mascota. No son imágenes que Olavarría se merece. La Ley de Maltrato Animal en Argentina tiene 70 años. Uno de los argumentos que define el acto de crueldad animal es envenenarlos, atacarlos masivamente para que pierdan la vida con “perversidad”, dice la Ley. Porque realmente no hay palabras para explicar esto”.

Por otra parte manifestó que “la Justicia llevará adelante la investigación que corresponda, pero los vecinos necesitan la colaboración de todos. Necesitan que se acerquen aquellos dueños que hayan sufrido la pérdida de su mascota, y también quienes hayan visto algo, quienes tengan cámaras de seguridad para aportar. Según lo que ellos nos cuentan las cámaras de monitoreo no estaban funcionando esa noche, no hay registro, por lo que apelan a la solidaridad de los vecinos que ya muchos aportaron las cámaras privadas a la investigación”.

“No queremos que se pierda de vista la gravedad. Porque esto es una cuestión de salud pública, al alcance de cualquier vecino de la localidad. Si hubiera un protocolo que llevar adelante, ya casi que el tiempo se pasó, pero informar cómo un vecino tiene que actuar en caso de que su perro presente signos de intoxicación. Ellos apelan a remedios caseros, así le salvaron la vida a tres perros que presentaban signos de envenenamiento, porque no llegan a Bromatología. La respuesta fue ‘llévenlos al predio’”, aseveró.

Por último, sostuvo que “esto es un delito, es realmente grave y la escalada (que es donde queremos poner el principal punto) hay que cortarla ya. Esto no puede repetirse. Nos informan que en Olavarría también hubo dos casos a principios de esta semana. Esto tiene que urgentemente ser repudiado, pero sobre todo adoptarse las medidas que sean necesarias para que no se replique. Es una práctica ilegal y repudiable. De ninguna manera puede volver a pasar algo así”.

“Es una conducta que siempre vamos a repudiar desde este Concejo Deliberante y también como olavarrienses. Los vecinos todavía no encuentran respuestas. Ellos perdieron una parte de su familia, la localidad está realmente apenada y quieren una respuesta, un ‘vamos a encontrar al responsable’”, concluyó.