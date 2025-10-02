Sierra Chica: Detienen a un hombre por orden judicial en causa de “Homicidio Calificado”

Claudio José Santillán, de 38 años, fue capturado en la vía pública por personal de la Subcomisaría Sierra Chica. El hombre está a disposición del Tribunal Oral N° 2 de Azul.

Personal de la Subcomisaría de Sierra Chica efectuó la detención de un hombre que era requerido por la Justicia en una causa de alta gravedad.

El arresto se concretó este miércoles 1 de octubre de 2025 en la vía pública, en la intersección de Avenida Catriel y calle Mitre de la localidad. El detenido fue identificado como Claudio José Santillán, de 38 años de edad.

La detención fue efectivizada tras la recepción de una Orden Judicial que pesa sobre Santillán en una causa caratulada como “Homicidio Calificado – Coacción Calificada”.

El operativo se implementó en las inmediaciones del domicilio del involucrado, logrando su inmediata detención. Santillán fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría, a la espera de ser reubicado en una unidad penitenciaria con cupo disponible.

La causa se encuentra bajo la intervención del Tribunal en lo Criminal Oral N° 2 de Azul, a cargo de la Dra. Karina Patricia Gennuso.