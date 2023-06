Expresó el basquetbolista Agustín Brocal, tras conseguir el título de campeón de la Liga Argentina 2022/2023 y el ascenso a la Liga Nacional con Zárate Basket. En la nota, la palabra completa del escolta ex Estudiantes de Olavarría.

“Desde el principio teníamos claro la idea de poder superar lo que había sido la temporada anterior. Y claramente, la única chance de mejorarlo era ascendiendo, así que estamos feliz por haber logrado eso”, manifestó Agustín Brocal. Además, remarcó que “trabajamos mucho estos dos últimos años (…) No es nada fácil lo que logramos con una institución joven al ascender a la Liga Argentina, donde en el primera año que ascendimos jugamos la final del torneo, y al segundo año pudimos lograr el ascenso a la Liga Nacional. Por ahí ahora no nos damos cuenta, pero siento que es muy loco y muy meritorio lo que logramos”.

Consultado sobre cómo fue el desarrollo de la campaña con el conjunto zarateño, el perimetral de 25 años y 1.91 metros de altura, dijo que “al principio de la temporada no nos estábamos siendo cómodos, porque más que nada no se nos estaban dando algunos resultados; ni tampoco estábamos jugando de la manera que queríamos (…) Estábamos un poco frustrados, también por el hecho de que nosotros mismos nos pusimos la vara muy alta”. Pero luego, destacó que “todo eso fue una gran virtud del equipo, que todas las cosas que por ahí no eran positivas, nos fortalecían y logramos salir adelante”.

Por otra parte y en lo que respecta su rendimiento individual, “Toti” expresó que “entre el año pasado y este estoy teniendo mis mejores temporadas basquetbolísticas, producto un poco de que vamos madurando donde, a pesar que soy joven, tengo bastantes temporadas en el lomo; y creo que también la importancia del trabajo”. En este sentido, agregó que “vengo trabajando muy bien, cuidándome, intentando tener buenos hábitos tanto en lo deportivo como fue de la cancha, y todo eso a la larga da sus frutos”. En la fase regular del la Liga Argentina 2022/23 (donde Zárate Basket culminó en segundo lugar de la Conferencia Sur con un récord de 24 triunfos y 8 derrotas -75% de efectividad-), Brocal promedió 18.8 puntos, 4.8 rebotes y 3 asistencias por partido. A su vez fue elegido como el jugador más valioso de las Finales (MVP); donde promedió 21.4 puntos, 4.8 rebotes y 3.6 asistencias por encuentro.

A su vez y consultado sobre su retorno a la élite del básquetbol argentino, el oriundo de Chaco (olavarriense por adopción) manifestó que “volver a la Liga Nacional es un sueño cumplido, pero lo quería de esta forma: ascendiendo y ganándolo deportivamente (…) Hace rato lo venía buscando. Con Estudiantes de Olavarría daba la vida por ascender, lamentablemente no lo logré, pero bueno siempre quise esto: jugar la Liga A pero ascendiendo”.

Finalmente y sobre cómo fueron los festejos del título y el ascenso, Agustín Brocal expresó que “lo disfrutamos muchísimo, porque desde un principio fuimos una gran familia. Nos caracterizó mucho la unión, jugar por el compañero, por el cuerpo técnico, como una familia. Y los festejos se dieron así también, todos unidos, todos en familia, con la familia nuestra estando ahí siendo parte”. “Sinceramente cumplimos al pie de la letra esto que dijimos que eramos una familia, nos llevábamos bárbaro, y eso fue clave también para conseguir el ascenso”, concluyó.

Fotos: Prensa Zárate Basket – @zarate_basket