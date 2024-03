“Si me quedaba una duda de que la Campora Gobierna Olavarría fue escuchar este discurso”

Así se refirió la Concejal de Ahora Olavarría luego de escuchar el discurso del intendente Wesner en la apertura de sesiones ordinarias 2024 del Concejo Deliberante de Olavarría.

Por otra parte, la referente de La Libertad Avanza en Olavarría calificó al discurso de “vacío y Triste” porque, según la edil, el discurso de Wesner se basó en críticas a Milei, en esta línea arremetió “no se hacen cargo de que la situación de Olavarría es gracias a su Gobierno, de Alberto Fernández”

Además señaló “El intendente tenía una plataforma sujeta a que gane Massa, y que con la maquinita de emitir dinero iba a realizar cosas. Pero no sabía que la alternativa era Milei qué está haciendo lo que prometió en campaña y eso debería haber sido analizado para saber hoy como gobernar la ciudad”

Además se refirió al discurso de Wesner criticándolo con dureza: “Hoy no dio una sola medida para salir del déficit … Olavarría es una ciudad que no muestra crecimiento y todas las obras que está diciendo se van a hacer con un dinero que no tiene, entonces no tiene fuente de financiamiento y me asusta por que no sabe para dónde va a dirigir los destinos de la ciudad y solamente busca culpables.”