Sentido Pesar por el Fallecimiento de Mario Oscar Lastra, “Pichi”

El olavarriense, Jubilado Transportista y vecino del Barrio Hipólito Yrigoyen, falleció a los 67 años. Sus restos serán velados en España 2942 e inhumados en Pinos de Paz.

Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Mario Oscar Lastra, conocido afectuosamente como “Pichi”, ocurrido en Olavarría el día de ayer, sábado 25 de octubre de 2025, a la edad de 67 años.

Mario era Jubilado Transportista, oriundo de Olavarría y residía en el Barrio Hipólito Yrigoyen.

Su partida es lamentada por:

Su hermana: Cristina Lastra.

Su hermano político: Abel Mendioroz.

Su sobrina: Kospi Mendioroz.

Su sobrina-nieta: Lisa Molinari.

Y demás deudos, quienes participan de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Comienza a las 15:00 hs. y finaliza a las 20:30 hs.

España 2942, Departamento “C”. Comienza a las 15:00 hs. y finaliza a las 20:30 hs. Responso: Sin responso.

Sin responso. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.