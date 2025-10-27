Sentido Pesar por el Fallecimiento de Marcelo Antonio Manzoni

El vecino de Olavarría, jubilado y residente del Microcentro, falleció a los 63 años. Sus restos son velados desde las 8:00 hs. e inhumados hoy en Loma de Paz a las 14:30 hs.

Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Marcelo Antonio Manzoni, ocurrido en Olavarría el día de ayer, domingo 26 de octubre de 2025, a la edad de 63 años.

Marcelo era Jubilado, oriundo de Olavarría y vecino del Microcentro.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Liliana Saldain, sus hijos Bruno y Marco Manzoni, su hija política Celina Villanueva, su madre política Nilda Esther Otamendi, sus hermanos políticos Hector Saldain, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Comienza hoy, lunes 27 de octubre, a las 8:00 horas .

España 2942, Departamento “C”. Comienza hoy, lunes 27 de octubre, a las . Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, lunes 27 de octubre, a las 14:30 horas .

Hoy, lunes 27 de octubre, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.